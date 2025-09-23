Nuovo Stadio Milan e Inter siglano l’accordo con Foster e Manica | il comunicato

Arrivano nuove, ed ottime, notizie sul nuovo stadio di Milan ed Inter: siglato l'accordo con Foster e Manica per il nuovo San Siro.

Nuovo appello per il Meazza: Edoardo Bennato ritorna architetto e firma con i salva-stadio

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro: per il nuovo stadio, Milan e Inter scelgono Foster+Partners e Manica; Il nuovo stadio di San Siro in cifre: 11,6 milioni di presenze all'anno, impatto di 3 miliardi. E 16mila posti di lavoro; San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan.

Nuovo San Siro, Milan ed Inter siglano accordo con Lord Norman Foster e Manica - Ecco l'ufficialità: saranno Lord Norman Foster e Manica a disegnare il nuovo San Siro. Come scrive msn.com

Nuovo San Siro, Milan ed Inter annunciano: capienza di 71.500 posti su due anelli - i due studi sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano. Si legge su milannews.it