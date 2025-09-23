Nuovo stadio di Milano | Inter e Milan scelgono gli studi di architettura

L’ Inter e il Milan hanno ufficializzato la scelta degli studi di architettura che guideranno la progettazione del nuovo stadio di Milano. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera relativa alla vendita della Grande Funzione Urbana San Siro, l’incarico sarà affidato a Foster + Partners, fondato da Lord Norman Foster, e a MANICA, guidato da David Manica. Due nomi di spicco nel panorama internazionale per trasmettere esperienza e innovazione nella realizzazione di quello che dovrà essere a tutti gli effetti un progetto urbano. Come sarà il nuovo stadio di Milano. Il nuovo stadio sarà al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che coprirà circa 281. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovo stadio di Milano: Inter e Milan scelgono gli studi di architettura

