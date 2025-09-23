Nuovo smalto per il Serpente Aureo.

Nuovo smalto per lo splendido teatro Serpente Aureo di Offida. Si tratta di un investimento concreto per preservare un tesoro del patrimonio culturale offidano. Il Comune ha stanziato 40 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria. Un gesto che conferma la volontà dell’amministrazione di proteggere e valorizzare uno dei simboli più rappresentativi della storia e dell’identità locale. "Con gli investimenti nella cultura si costruisce il futuro - ha dichiarato il sindaco Luigi Massa -, la manutenzione del nostro teatro storico è un dovere morale. Vogliamo che le future generazioni possano continuare a goderne la bellezza e la vitalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

