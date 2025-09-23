Nuovo sciopero generale in arrivo | treni a rischio per 24 ore a ottobre
Un nuovo sciopero generale è in arrivo nei prossimi giorni.A proclamare la nuova agitazione è stato il sindacato Si-Cobas, che ha indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di venerdì 3 ottobre.Lo sciopero interessa anche i trasporti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero
Nuovo sciopero dei treni il 7 e 8 luglio, stop di 21 ore per il personale ferroviario: orari e modalità
Nuovo sciopero treni 7-8 luglio 2025: orari e lista delle corse garantite
Indetto il nuovo sciopero: il 14 luglio circolazione in tilt
BLOCCATO IL PORTO DI SALERNO!!! A NAPOLI UN FIUME IN PIAZZA!!! ORA AVANTI CON LA LOTTA: IL 3 OTTOBRE NUOVO SCIOPERO GENERALE; IL 4 OTTOBRE TUTTI A ROMA! Da stamattina, assieme a oltre un migliaio tra lavoratori, studenti, di - facebook.com Vai su Facebook
In Primo Piano Domani 22/09 in arrivo un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta interesserà anche Roma Servizi per la Mobilità per cui potrebbero non essere garantite le attività al pubblico. Info ? https://bit.ly/4negAdO #RSM #Roma #PrimoPi - X Vai su X
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre; Treni, nuovo sciopero in arrivo a settembre: viaggi a rischio per 23 ore; La guerra a Gaza fa incrociare le braccia: nuovo sciopero generale il 22 settembre.
Sciopero generale per Gaza, più di 1500 in corteo a Pavia. Gli studenti occupano un’aula di Lettere. I sindacati di base: «Fermare i rapporti militari con Israele» - La pioggia di questa mattina, lunedì 22 settembre, non ha fermato la mobilitazione indetta da ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Sciopero del 22 settembre a Firenze e in Toscana: «Blocchiamo l'A1 per Gaza» - Annunciato il blocco dell’A1, modifiche alle linee dei bus ... Segnala msn.com