Nuovo San Siro UFFICIALE il progetto | l’annuncio di Inter e Milan svelata la capienza

Nuovo San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Inter e Milan, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato il progetto per il nuovo San Siro. COMUNICATO INTER – FC Internazionale Milano e AC Milan comunicano di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. In caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, i due studi sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, UFFICIALE il progetto: l’annuncio di Inter e Milan, svelata la capienza

