Nuovo San Siro Milan e Inter affidano il progetto a Lord Norman Foster e David Manica

Milan e Inter hanno deciso: il progetto per il nuovo stadio di San Siro sarà realizzato da due studi di architettura di prestigio. Si tratta di Foster + Partners e Manica, rispettivamente guidati da altrettanti nomi d’eccellenza del settore: Lord Norman Foster e David Manica. Si tratta di studi rinomati a livello internazionale e che già in passato hanno ideato impianti sportivi e strutture di assoluto rilievo. Il primo, infatti, ha creato l’Apple Park di Cupertino, il Millennium Bridge di Londra e diversi terminali aeroportuali in tutto il mondo. Il secondo, invece, ha firmato stadi come l’Allegiant Stadium di Las Vegas e il Chase Center di San Francisco. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo San Siro, Milan e Inter affidano il progetto a Lord Norman Foster e David Manica

