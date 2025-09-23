Nuovo San Siro Inter e Milan hanno fatto la loro scelta | ecco quella che sarà la prossima delibera

Nuovo stadio San Siro, Inter e Milan scelgono Foster + Partners e MANICA: ora si attende la delibera Nei giorni che precedono una data cruciale — lunedì 29, quando il Consiglio Comunale di Milano dovrebbe votare la delibera per la cessione dello stadio Meazza e delle aree limitrofe — Inter e Milan compiono un passo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo San Siro, Inter e Milan hanno fatto la loro scelta: ecco quella che sarà la prossima delibera

Aggiornamenti sul nuovo San Siro ? Secondo Calcio e Finanza, oggi i due club hanno presentato al Comune di Milano il piano dei costi: budget complessivo di circa 1,3 miliardi (esclusi bonifiche, demolizione e imprevisti), di cui 707 milioni solo per lo stadio

