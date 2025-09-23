Nuovo polo IVI a Roma | la fecondazione assistita punta a 4.000 cicli l’anno
Nel cuore di Roma si alza il sipario su un nuovo capitolo della procreazione medicalmente assistita: la struttura appena inaugurata promette di moltiplicare i cicli annuali, superando quota quattromila, e di offrire alle coppie soluzioni sempre più evolute per affrontare denatalità e infertilità. Spazi rinnovati e ambizioni di crescita Secondo Francesco Gebbia, direttore di Ivi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: nuovo - polo
La proposta di Fanucci: “Usare l’avanzo di bilancio sul nuovo polo scolastico”
Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche
Dalla pandemia alla grandinata, ma ora il nuovo polo scolastico è pronto per aprire
Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Polo scolastico per l’Infanzia di Rosignano Solvay. Un traguardo importante per tutta la comunità di Rosignano! L’inaugurazione è stata l’occasione per ricordare “” , - facebook.com Vai su Facebook
Ceccarelli Group raddoppia a #Padova, nuovo polo doganale all'#Interporto Luca Ceccarelli, presidente del gruppo: "La nostra strategia è quella di anticipare i cambiamenti, supportando i #clienti nel loro eventuale riposizionamento verso #mercatiemergenti - X Vai su X
Fecondazione, Ivi: Apre a Roma centro Pma tecnologicamente più avanzato in Italia; Nuovo polo IVI a Roma: la fecondazione assistita punta a 4.000 cicli l’anno; L’Ia pronta a riscrivere la fecondazione assistita in cinque anni.
Fecondazione, Gebbia (Ivi Roma): "Con nuovo centro raddoppieremo cicli a oltre 4mila l'anno" - 600 bambini" "In questi anni siamo stati il primo centro in Italia per numero di trattamenti. Lo riporta msn.com
Fecondazione, Ivi: "Apre a Roma centro Pma tecnologicamente più avanzato in Italia" - Il fondatore Pellicer: 'Costruito intorno al paziente può accogliere quasi il doppio delle persone rispetto a prima' ... msn.com scrive