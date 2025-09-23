Nuovo comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti | Ferrara presidente uscente confermato assieme a Borrelli
L’assemblea dei sindaci ha eletto il nuovo Comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti che interloquisce con la governance dell'azienda sanitaria locale. Resterà in carica per i prossimi 4 anni. La votazione dei sindaci, pressoché unanime, ha portato alla elezione dei sindaci di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - comitato
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Confindustria Sicilia, il messinese Roberto Franchina nuovo presidente del Comitato Piccola Industria
Fondazione Enel, nuovo comitato scientifico e sguardo all'estero
La nostra squadra continua a crescere! Martedì 23 settembre alle 16.30 ci vediamo a Monsummano Terme per l’apertura del nuovo Comitato Elettorale, un altro punto d’incontro per portare le idee della nostra provincia in Regione - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti: Ferrara presidente uscente confermato assieme a Borrelli; Chieti, L’Assemblea dei sindaci elegge il nuovo Comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti; Sanità, si rinnova il Comitato ristretto dei sindaci della Asl di Chieti.
Nuovo Comitato dei sindaci della ASL di Chieti: entrano Lanciano, Ortona e Castiglione Messer Marino - L'Assemblea dei sindaci della provincia di Chieti si è riunita questa mattina ad Atessa per eleggere i nuovi membri ... Scrive abruzzolive.it