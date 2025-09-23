Nuovo ambulatorio per i medici di base del centro storico | sarà attivo dal 6 ottobre
GALLIPOLI - Dopo l’inaugurazione avvenuta questa estate, l’ambulatorio del centro storico di Gallipoli entrerà ufficialmente in funzione dal 6 ottobre prossimo, offrendo un presidio stabile di medicina generale nel cuore della città.Il servizio sarà garantito attraverso una turnazione dei medici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
