Nuovo accesso in stazione Elli Forza Italia | Manca la segnaletica e molto preoccupati per la sicurezza
Martedì (23 settembre) è stato inaugurato il nuovo sottopassaggio lato mare della stazione ferroviaria di Rimini. Sul tema interviene Raimondo Elli, segretario cittadino di Forza Italia. “Bene, finalmente, il lato mare della città è raggiungibile dai turisti in arrivo e anche dai riminesi con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - accesso
In un mondo sempre più caldo, l’accesso all’aria condizionata si rivela un nuovo indicatore di disuguaglianza sociale e climatica. E il diritto al comfort termico è diventato un privilegio per pochi
Il nuovo accesso libero a medicina sembra creare più problemi alle università che risolvere la mancanza di medici
Mobilità annuale scuola: firmato il nuovo contratto 2025/28, Castellana (Gilda): ‘Più equità, più accesso’
A tre anni e mezzo dalla prima picconata simbolica, è stato inaugurato oggi il nuovo accesso lato mare della Stazione di Rimini. Prolungato il sottopassaggio centrale e riqualificato il Parco di Piazzale Carso. Ora toccherà all’ingresso su Piazzale Cesare Battis - facebook.com Vai su Facebook
Concordato, l’opzione errata non blocca il nuovo accesso https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/concordato-l-opzione-errata-non-blocca-nuovo-accesso-AHEDTpRC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758575 - X Vai su X
Nuovo accesso in stazione, Elli (Forza Italia): Manca la segnaletica e molto preoccupati per la sicurezza; Centro storico e Marina più vicini: alla stazione ferroviaria apre il nuovo accesso lato mare.
La stazione di Rimini ha la sua Porta a mare: ecco il nuovo sottopassaggio - Allo storico ingresso raggiungibile dal centro della città si aggiunge ora un nuovo padiglione a ... chiamamicitta.it scrive
Nuovo sottopasso stazione. Forza Italia: buona notizia ma diverse perplessità - Forza Italia di Rimini, per voce del responsabile cittadino Raimondo Elli, commenta l'apertura di oggi del ... Da newsrimini.it