Nuovo accesso in stazione Elli Forza Italia | Manca la segnaletica e molto preoccupati per la sicurezza

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì (23 settembre) è stato inaugurato il nuovo sottopassaggio lato mare della stazione ferroviaria di Rimini. Sul tema interviene Raimondo Elli, segretario cittadino di Forza Italia. “Bene, finalmente, il lato mare della città è raggiungibile dai turisti in arrivo e anche dai riminesi con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - accesso

In un mondo sempre più caldo, l’accesso all’aria condizionata si rivela un nuovo indicatore di disuguaglianza sociale e climatica. E il diritto al comfort termico è diventato un privilegio per pochi

Il nuovo accesso libero a medicina sembra creare più problemi alle università che risolvere la mancanza di medici

Mobilità annuale scuola: firmato il nuovo contratto 2025/28, Castellana (Gilda): ‘Più equità, più accesso’

Nuovo accesso in stazione, Elli (Forza Italia): Manca la segnaletica e molto preoccupati per la sicurezza; Centro storico e Marina più vicini: alla stazione ferroviaria apre il nuovo accesso lato mare.

nuovo accesso stazione elliLa stazione di Rimini ha la sua Porta a mare: ecco il nuovo sottopassaggio - Allo storico ingresso raggiungibile dal centro della città si aggiunge ora un nuovo padiglione a ... chiamamicitta.it scrive

nuovo accesso stazione elliNuovo sottopasso stazione. Forza Italia: buona notizia ma diverse perplessità - Forza Italia di Rimini, per voce del responsabile cittadino Raimondo Elli, commenta l'apertura di oggi del ... Da newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Accesso Stazione Elli