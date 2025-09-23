Nuovi uffici comunali e spazi dedicati agli universitari | così cambia il palazzo di Credit Agricole in centro

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi spazi per uffici comunali e per l’Università in centro storico: questo è quanto è stato stabilito dalla quinta Commissione consigliare, che ha espresso parere favorevole all’acquisizione da parte dell’amministrazione di Rimini di una porzione di immobile di proprietà di Crédit Agricole in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - uffici

La protesta dei muratori non pagati. Nuovi uffici Arera, la denuncia:: "Appalto pubblico, lavori opachi"

Polizia Locale: dal 1° agosto nuovi orari e modalità di accesso al pubblico per gli uffici

Piazza Piccapietra, nuovi uffici della Regione al posto della palestra Area 51

Nuovi uffici comunali e spazi dedicati agli universitari: così cambia il palazzo di Credit Agricole in centro; Nuovi spazi per uffici comunali e per l’Università in centro storico: in V Commissione parere favorevole all’acquisizione di parte dell’immobile in via Aponia; Nuovi uffici servizi demografici a palazzo Broletto.

nuovi uffici comunali spaziNuovi uffici comunali e universitari in via Apona: parere favore della V Commissione consigliare - La V Commissione consigliare ha espresso parere favorevole all’acquisizione da parte del Comune di Rimini di una porzione di immobile di proprietà di Crédit ... Riporta chiamamicitta.it

nuovi uffici comunali spaziRimini acquisisce parte dell’immobile Crédit Agricole per nuovi uffici comunali - Nello specifico, il Comune di Rimini entrerà in possesso di parte dei locali presenti al piano terra e al primo piano, per un’estensione di 1. Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Uffici Comunali Spazi