Nuovi Stimoli al Cilea | pronta a partire la nuova stagione artistica dell’Officina dell’Arte

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronta a partire la nuova stagione artistica dellOfficina dell’Arte, guidata dal direttore artistico Peppe Piromalli. La rassegna 2025, dal titolo “Nuovi Stimoli”, undicesima edizione, prenderà ufficialmente il via il 3 ottobre al Teatro "Francesco Cilea", con il Premio Guerrieri, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - stimoli

Frattesi Inter, altro che cessione al Newcastle: nuovi stimoli con Chivu! E già contro l’Udinese…

Barella in conferenza per Italia-Estonia: “La pressione c’è, ma anche nuovi stimoli. Sul Mondiale…”

"Annata difficile, cerco nuovi stimoli. Ho il bisogno di un nuovo ambiente"

Nuovi Stimoli” al Cilea: pronta a partire la nuova stagione artistica dell’Officina dell’Arte.

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Stimoli Cilea Pronta