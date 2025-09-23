Nuovi spogliatoi e torri dei fari rifatte Lo stadio ora splende

Grande inaugurazione, quella tenutasi sabato, per gli spogliatoi al centro sportivo di San Giorgio di Piano nello stadio. Ai recenti interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico delle due palestre con la sostituzione dell'illuminazione (fari e luci), degli infissi (comprese finestre e vetrate), installazione delle nuove torri faro dello stadio è seguita e la completa ristrutturazione degli spazi sotto la tribuna: ingresso, corridoi spogliatoi squadre, arbitri, allenatori, magazzino e infermeria. L'inaugurazione è avvenuta con la partecipazione delle squadre più giovani delle società Ba.

