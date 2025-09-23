Nuovi skyline e antichi itinerari | è il primo Festival del Paesaggio

Lo skyline che cambia, il rapporto fra uomo e natura, gli itinerari di pregio sulle sponde dell’Adda, il passato e le prospettive future: dal 10 al 13 ottobre prossimi il primo “Festival del Paesaggio“ del Parco Adda Nord. Il programma è stato definitivamente approvato nei giorni scorsi, e a Villa Gina, a Trezzo, sede dell’ente, sono pronti ad approdare, per una serie di incontri a tema e di momenti di dibattito, docenti universitari, politici e studiosi, storici, esperti e naturalisti. Fra un convegno e l’altro, visite guidate nei luoghi perla del bacino, letture e mostre. L’ipotesi quello di un percorso che duri almeno tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

