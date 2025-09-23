Nuove Yamaha WR e TT-R | tecnologia e stile per dominare l’offroad

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa giapponese rinnova il suo ventaglio di modelli pensati per accompagnare i piloti dal primo approccio al tassello fino all’enduro più estremo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuove yamaha wr e tt r tecnologia e stile per dominare l8217offroad

© Gazzetta.it - Nuove Yamaha WR e TT-R: tecnologia e stile per dominare l’offroad

In questa notizia si parla di: nuove - yamaha

Nuove Yamaha WR e TT-R: tecnologia e stile per dominare l’offroad; Yamaha rinnova la gamma WR e TT-R con una particolare attenzione ai giovani piloti; Yamaha WR e TT-R 2026: la gamma delle adrenaliniche off-road si aggiorna.

nuove yamaha wr ttYamaha aggiorna la gamma offroad 2026: tutte nuove la WR250F, la WR450F e le TT-R - Yamaha alza l'asticella nel segmento offroad con la nuova gamma 2026 delle WR e TT- Segnala moto.it

nuove yamaha wr ttYamaha rinnova la gamma WR e TT per il 2026 - Le nuove WR250F e WR450F si presentano con grafiche aggiornate e una sella blu antiscivolo ridisegnata ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuove Yamaha Wr Tt