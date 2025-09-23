Nuove tendenze della nautica | Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Ferretti Yachts 800 conquista il Design Innovation Award, il prestigioso evento organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici. Il premio, assegnato nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, ha incoronato il nuovo flybridge di Ferretti Yachts nella categoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuove - tendenze

L’economia cinese frena, Pechino punta sui Labubu: «Dobbiamo conquistare il mondo con le nuove tendenze»

Benessere in casa: le nuove tendenze per creare un’oasi privata di relax

Tendenze e novità artistiche: nuove frontiere tra tecnologia, emozione e sostenibilità

Nuove tendenze della nautica: Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award; Salone Nautico, atteso il 50 metri Almax costruito da Sanlorenzo: superyacht che incarna il modello di eccellenza. Le prime mondiali...; La nautica italiana va a gonfie vele e sbarca al Boot di Düsseldorf con 134 marchi. Le novità.

nuove tendenze nautica ferrettiForlì, il nuovo Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award a Genova - Il nuovo Ferretti Yachts 800 convince tutti anche al Design Innovation Award, il prestigioso evento organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni ... corriereromagna.it scrive

nuove tendenze nautica ferrettiNautica italiana, fatturato al massimo storico - In collaborazione con CONFINDUSTRIA NAUTICA e I SALONI NAUTICI s. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Tendenze Nautica Ferretti