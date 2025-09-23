Nuove grane per Sanchez | il fratello David incriminato per abuso d’ufficio e traffico d’influenze

Il tribunale provinciale di Badajoz ha confermato l’incriminazione del fratello di Pedro Sánchez, David, musicista e direttore d’orchestra che rischia tre anni di reclusione per un’assunzione pubblica irregolare, procuratagli da alcuni esponenti del Partito socialista del premier spagnolo. Il magistrato Beatriz Biedma dal giugno 2024 sta indagando sull’assunzione del fratello del presidente del governo a seguito di una denuncia di Manos Limpias: sotto inchiesta con il musicista vi sono altre dieci persone, tra cui il leader del PSOE Estremadura, ed ex presidente del Consiglio provinciale di Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, che con la sua improvvisa immunità (ha acquisito lo status di deputato regionale dopo diverse dimissioni in una catena di colleghi di partito) ha cercato di trasferire il caso all’Alta Corte di Giustizia dell’Estremadura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

