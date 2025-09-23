Nuova minaccia per Bremer | la risposta della Juventus | CMIT

Il difensore brasiliano è tornato al centro del mondo Juve dopo il lungo infortunio: sul mercato aumentano le pretendenti per l’ex Torino La Juventus rallenta sul campo del Verona, perdendo il primato in classifica dove rimane soltanto il Napoli a punteggio pieno dopo quattro giornate. Gleison Bremer (LaPresse) – Calciomercato.it Settimana da montagne russe per la squadra di Igor Tudor, che dopo la girandola di emozioni contro Inter e Borussia Dortmund in Champions League ha frenato al ‘Bentegodi’ nell’ultimo turno di campionato. Nell’occasione ha tirato il fiato Bremer, a riposo dopo gli ultimi impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova minaccia per Bremer: la risposta della Juventus | CM.IT