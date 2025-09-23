Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino

(Adnkronos) – Mazda sceglie il Salone dellAuto di Torino per presentare in prima assoluta la Mazda6e, la nuova berlina 100% elettrica che segna un passaggio importante nella storia del marchio. Nel cuore della città, a Piazza Castello, i visitatori potranno ammirare da vicino il modello e, per la prima volta, provarlo su strada. Dal 25 .

