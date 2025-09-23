Nuova Dacia Bigster Redust | versione estrema Come averla?
Ecco tutte le informazioni aggiornate sul Dacia Bigster e in particolare sul kit Redust (“Redust Offroad”) disponibile per personalizzare estetica e funzionalità di questo SUV compatto-grande: Panoramica del Dacia Bigster. Il Bigster è un SUV di segmento C, prodotto dal dicembre 2024 e commercializzato a partire dal 2025. Costruito in Romania su piattaforma CMF-B LS, è una versione allungata del Duster con maggiore spazio e rifiniture essenziali.. Dimensioni: Lunghezza: circa 4,57 m (fino a 4,60 m nei comunicati stampa).. Larghezza: circa 1,81 m; altezza: 1,71 m; passo: circa 2,7 m. Abitabilità e capacità di carico: Solo 5 posti (a differenza del concept a 7 posti). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
