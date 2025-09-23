Nuova asfaltatura per il paddock Progetto da oltre 680mila euro
Il paddock dell’ Autodromo si prepara a un nuovo e importante restyling. Il Circondario, tramite la propria Centrale unica di committenza, ha infatti approvato gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del tratto di piazzale più vicino al centro medico. In pratica, quello che fino alla scorsa estate (in futuro ci si sposterà nella nuova arena in via Malsicura) ha ospitato palchi musicali e le prime file di pubblico durante i concerti. Del resto, tale zona è rimasta esclusa dalle due recenti riasfaltature dell’area: una complessiva a settembre 2020, in vista dell’arrivo dei Mondiali di ciclismo e del ritorno del Gran Premio di Formula 1, e l’altra ad aprile 2024, quando si era intervenuti nel corridoio di ingresso al paddock lato Rivazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
