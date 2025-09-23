Nuova allerta meteo nel Lazio e a Latina | rischio rovesci e temporali

Una nuova allerta meteo è stata diramata nella giornata di oggi, martedì 23 settembre, dal dipartimento di protezione civile regionale. Un bollettino di avverse condizioni meteo che fa seguito all'allerta di ieri su tutto il territorio regionale.Nel nuovo avviso si prevedono, dal pomeriggio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

