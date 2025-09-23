Nuoto paralimpico Federico Bicelli campione del mondo inarrestabile | medaglia d’oro nei 400 stile libero
Brescia, 23 settembre 2025 – Il bresciano Federico Bicelli ha vinto la medaglia d’oro nei 400 stile libero ai Mondiali di nuoto paralimpico che si stanno svolgendo a Singapore. Per il ventiseienne atleta di Borgosatollo non è il primo trionfo iridato, visto che già nel 2023 a Manchester è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Se a questo aggiungiamo la vittoria olimpica conquistata a Parigi, è facile comprendere la caratura di uno sportivo non solo di altissimo livello, ma anche sempre deciso a migliorarsi. In effetti, subito dopo il successo in rimonta colto nella sua specialità preferita, Bicelli ha sintetizzato: “ Sono molto contento perché questa è una medaglia che proprio volevo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nuoto - paralimpico
