Nuno Tavares tensione con la squadra dopo l’errore nel derby | ha lasciato l’Olimpico dopo la sostituzione
Testa al Nizza ma ancora vivido nella mente dell’ambiente giallorosso un derby portato a casa con grinta e determinazione, uno 0-1 firmato Pellegrini fondamentale per classifica, morale e per infliggere una batosta pesantissima ai tifosi della Lazio. Quest’ultimo non possono che prendersela anzitutto con Nuno Tavares, autore al 38? del primo tempo della follia che ha permesso alla Roma di recuperare palla e andare a mettere a segno il gol che deciderà poi la stracittadina. Un giocatore oggettivamente irriconoscibile il portoghese rispetto al treno che aveva dimostrato di essere all’inizio della sua avventura biancoceleste, chiamato ora ad affrontate la situazione di tensione che si è creata con la squadra in seguito all’errore sopracitato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Nuno Tavares Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: il laterale della Lazio sfida altri tre obiettivi.
Nuno Tavares resta nel mirino della Premier League: la Lazio fissa il prezzo
Nuno Tavares Juve, i bianconeri non mollano la presa per l'esterno della Lazio. Ma non è l'unico nome nella lista
Nuno Tavares e Zaccagni, il chiarimento: la Lazio pronta a ricompattarsi; Lazio-Atromitos 2-0, reti Noslin e Pedro. Rissa nel primo tempo: rosso per un furioso Castellanos; Bergonzini (Gazzetta): "Casadei? Errore della Lazio esserselo fatto sfuggire".
Lazio, tensioni tra Tavares e la squadra: e c'è un clamoroso giallo - Il portoghese risentito per le critiche dei compagni, poi scompare dalla panchina
Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero» - Le parole del direttore sportivo biancoceleste La società prova a gettare acqua sul fuoco