Nuno Tavares tensione con la squadra dopo l’errore nel derby | ha lasciato l’Olimpico dopo la sostituzione

Testa al Nizza ma ancora vivido nella mente dell'ambiente giallorosso un derby portato a casa con grinta e determinazione, uno 0-1 firmato Pellegrini fondamentale per classifica, morale e per infliggere una batosta pesantissima ai tifosi della Lazio. Quest'ultimo non possono che prendersela anzitutto con Nuno Tavares, autore al 38? del primo tempo della follia che ha permesso alla Roma di recuperare palla e andare a mettere a segno il gol che deciderà poi la stracittadina. Un giocatore oggettivamente irriconoscibile il portoghese rispetto al treno che aveva dimostrato di essere all'inizio della sua avventura biancoceleste, chiamato ora ad affrontate la situazione di tensione che si è creata con la squadra in seguito all'errore sopracitato.

