Nuno Tavares Juve | l’errore nel derby il battibecco con Zaccagni la sostituzione e la fuga dallo stadio Frattura sempre più insanabile per l’ex obiettivo con la Lazio ecco cos’è successo

Nuno Tavares Juve: la frattura tra l’ex obiettivo bianconero e la Lazio è diventata sempre più insanabile. La ricostruzione di quanto successo. Un errore fatale, una lite con il capitano e una fuga dallo stadio. Il derby perso contro la Roma ha lasciato scorie pesantissime in casa Lazio, e al centro della bufera è finito Nuno Tavares. Il terzino portoghese, già in bilico da tempo, si è reso protagonista di una giornata da incubo, che rischia di segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. Lo riferisce Tuttosport. Errore, sostituzione e lite: il crollo nel derby. La sua partita è stata un disastro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

