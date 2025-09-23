Nuno Tavares Juve: la frattura tra l’ex obiettivo bianconero e la Lazio è diventata sempre più insanabile. La ricostruzione di quanto successo. Un errore fatale, una lite con il capitano e una fuga dallo stadio. Il derby perso contro la Roma ha lasciato scorie pesantissime in casa Lazio, e al centro della bufera è finito Nuno Tavares. Il terzino portoghese, già in bilico da tempo, si è reso protagonista di una giornata da incubo, che rischia di segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. Lo riferisce Tuttosport. Errore, sostituzione e lite: il crollo nel derby. La sua partita è stata un disastro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve: l’errore nel derby, il battibecco con Zaccagni, la sostituzione e la fuga dallo stadio. Frattura sempre più insanabile per l’ex obiettivo con la Lazio, ecco cos’è successo