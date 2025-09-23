Numeri da capogiro ma non per Sinner | il giallo Laver Cup

Jannik Sinner snobba ancora una volta la Laver Cup 2025: ecco il vero motivo per cui il numero 2 al mondo ha scelto di dire no. Il ranking non c’entra nulla. Lo dimostra il fatto che, pur essendo il numero 1 del mondo e pur avendo ancora davanti a sé diversi impegni sportivi, Carlos Alcaraz abbia partecipato lo stesso. Continua a stupire, dunque, il motivo per il quale, invece, il rivale Jannik Sinner abbia sempre in un certo senso “snobbato” la Laver Cup. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si è creato un vero e proprio giallo, addirittura, attorno alla scelta del campione azzurro di ignorare completamente la competizione, appena archiviata, che vede duellare il team Europe contro il team Worl, sul modello della Ryder Cup di golf. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

