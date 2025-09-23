Nubifragio in Brianza madre e figlia di dieci mesi bloccate sul tetto dell’auto e salvate dall’elisoccorso – Video

23 set 2025

Una bimba di dieci mesi e la madre sono state recuperate da un elicottero dei vigili del fuoco in Brianza. Necessario l’intervento di un equipaggio dopo che mamma e figlia si erano rifugiate sul tetto della loro auto bloccata dall’acqua a Meda, tra i centri più colpiti dal nubifragio. L’elisoccorso ha calato un soccorritore che ha preso la piccola con una culla speciale, poi la madre. Nella clip l’operazione di salvataggio della piccola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

