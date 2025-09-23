Nubifragio a Milano | bimbi ostaggi a scuola E non arrivano nemmeno i pasti

Milano, 23 settembre 2025 – Oltre 300 bambini e ragazzi ostaggi del Seveso insieme agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Così per tutto il giorno, alla primaria Locatelli e alla secondaria di primo grado Tommaseo in via Veglia e in piazzale Istria. Plessi confinanti, circondati dall’acqua. “Un incubo. Ho riabbracciato mio figlio alle 19.45” racconta un papà. Così decine di altri. Mentre nel corso della giornata altri genitori avevano preferito raggiungere i propri bambini e “guadare“ il torrente con i piccoli sulle spalle. Al pomeriggio sembrava di essere tornati ai tempi del Covid, con scene di saluti dalla strada alle finestre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nubifragio a Milano: bimbi ostaggi a scuola. E non arrivano nemmeno i pasti

