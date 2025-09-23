Nubifragio a Ischia strade come fiumi | auto dei carabinieri trascinate via dall’acqua
Napoli, 23 settembre 2025 – Bomba d'acqua sul Golfo di Napoli e auto dei carabinieri trascinate via da un violento temporale a Forio d'Ischia. Un violento nubifragio poco dopo le 8.30 si è abbattuto sull'isola d'Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e propria tempesta di fulmini. A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d'acqua in località Monterone del Comune di Forio, che ha trascinato anche le due auto dei militari dell’Arma di Forio, una Fiat Tipo e una Fiat Panda, parcheggiate negli appositi stalli di sosta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
