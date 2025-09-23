Nubifragio a Ischia molti allagamenti

12.23 Violento nubifragio sull'isola d'Ischia dove in un'ora è caduta un'enorme quantità di pioggia, assieme a una tempesta di fulmini. L'intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l'isola e diversi allagamenti; auto sommerse dall' acqua e decine di chiamate ai Vigili del fuoco. Diversi comuni isolani hanno emanato avvisi prudenziali: mettersi al riparo, restare in casa, non muoversi a piedi né in auto senza necessità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

