Nubifragio a Faggeto Lario paese sott’acqua | il video impressionante girato dalle case

La furia dell’acqua che si prende le strade e invade i centri abitati. Dopo Blevio (senz'acqua corrente da ieri), anche Faggeto Lario è tra i paesi più colpiti dalle ondate di maltempo che hanno investito il Comasco tra ieri e oggi, 23 settembre. Nel video si vede il bellissimo borgo Molina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Nubifragio a Faggeto Lario, paese sott’acqua: il video impressionante girato dalle case; Via libera dopo le 18,30: riaperta la Lariana dopo il disastro della notte scorsa, i residenti rientrano senza problemi; Frane su Laglio e Nesso: Regina vecchia chiusa per giorni. Riaperta la Lariana.

