Nubifragio a Cantù si apre un cratere sulla provinciale per Alzate | le foto impressionanti

La furia del maltempo che ieri ha colpito anche Cantù e gran parte del Comasco ha lasciato dietro di sé danni pesanti e situazioni di pericolo. Strade allagate, auto intrappolate e disagi alla circolazione hanno segnato una giornata drammatica per cittadini e soccorritori.Tra le conseguenze più. 🔗 Leggi su Quicomo.it