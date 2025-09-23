Novità Yamaha Marine | tra innovazione e potenza

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yamaha presenta al Salone Nautico di Genova 2025 le nuove motorizzazioni V Max Sho, la gamma WaveRunner 2026 e il sistema Helm Master Ex wireless in anteprima europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

novit224 yamaha marine tra innovazione e potenza

© Gazzetta.it - Novità Yamaha Marine: tra innovazione e potenza

In questa notizia si parla di: novit - yamaha

Cerca Video su questo argomento: Novit224 Yamaha Marine Innovazione