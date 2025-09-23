Novi di Modena si aggiunge ai poli di formazione per la musica d’insieme

ANBIMA Emilia-Romagna – Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome – e Assonanza – Associazione Regionale delle Scuole di Musica – hanno sottoscritto un accordo pluriennale finalizzato allo sviluppo e alla promozione della musica d’insieme, con una particolare attenzione alle aree. 🔗 Leggi su Modenatoday.it