Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità primo giorno
L'Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su.
