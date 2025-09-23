Nove abitudini dei genitori che aiutano i figli a crescere con forti abilità sociali | i consigli della psicologa

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La psicologa infantile Reem Raouda, dopo anni di osservazioni sul campo, ha individuato nove pratiche educative che aiutano i bambini a sviluppare solide competenze sociali. Dall’apertura al dialogo alla valorizzazione dei sentimenti, fino alla gestione autonoma dei conflitti, per l'esperta i piccoli gesti quotidiani possono davvero formare adulti empatici e sicuri di sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

