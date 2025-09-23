Novara | Vi spiego perché esistono i bulli e perché inasprire le pene non serve

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio dell’anno scolastico, il tema del bullismo torna a fare notizia. Eppure, per Daniele Novara, il vero nodo non è normativo. Non si tratta di aggiungere leggi o aumentare i controlli. In un post pubblicato su Facebook, l’educatore mette a fuoco un’altra questione: “Il problema, su questo tema, non sta tanto nella mancanza di leggi o di controlli, ma nel fatto che il nostro sistema educativo non insegna a gestire i conflitti.” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

