Notte bianca Cersaie 2025 | 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

Bologna, 23 settembre 2025 – Il Cersaie non porta soltanto visitatori nei padiglioni della fiera, ma anche vita nelle strade e sulle tavole della città. Perché mentre il Salone internazionale della ceramica richiama esperti di settore, arredatori, espositori e turisti, la ristorazione bolognese risponde con la sua consueta Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna. Le 5 migliori pizzerie dell’Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso In occasione del Cersaie, quindi, giovedì 25 settembre, le cucine di oltre quaranta ristoranti associati Fipe Bologna tra città e provincia rimarranno aperte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori e gli operatori della Fiera con piatti che raccontano la tradizione della cucina bolognese o con cocktail innovativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

