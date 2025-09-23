Notte bianca Cersaie 2025 | 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 settembre 2025 – Il Cersaie non porta soltanto visitatori nei padiglioni della fiera, ma anche vita nelle strade e sulle tavole della città. Perché mentre il Salone internazionale della ceramica richiama esperti di settore, arredatori, espositori e turisti, la ristorazione bolognese risponde con la sua consueta Notte Bianca, organizzata da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna. Le 5 migliori pizzerie dell’Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso In occasione del Cersaie, quindi, giovedì 25 settembre, le cucine di oltre quaranta ristoranti associati Fipe Bologna tra città e provincia rimarranno aperte fino a mezzanotte per accogliere i visitatori e gli operatori della Fiera con piatti che raccontano la tradizione della cucina bolognese o con cocktail innovativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

notte bianca cersaie 2025 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

© Ilrestodelcarlino.it - Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte

In questa notizia si parla di: notte - bianca

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025”

"Notte bianca" in via Ricasoli, con l'avvio dei saldi negozi aperti fino alle 23: l'iniziativa dei commercianti

Empoi, Notte Bianca e saldi. L’accoppiata funziona “I cittadini hanno risposto”

Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte; Tendenze e innovazione: le novità per un bagno evoluto al Cersaie 2025; Le novità Mapei a Cersaie 2025.

notte bianca cersaie 2025Notte bianca Cersaie 2025: 40 ristoranti aperti fino a mezzanotte - Giovedì 25 settembre: l’elenco completo delle attività di città e provincia che hanno aderito all’iniziativa Ascom ... Scrive msn.com

La Festa del Ticino entra nel vivo a Pavia: notte bianca con i negozi aperti - Definito anche il piano sicurezza che prevede la presenza di più vigili e di 14 steward per monitorare le zone con maggiore afflusso di persone. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Bianca Cersaie 2025