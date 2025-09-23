Non sopporta i vicini riempie una tanica di benzina e appicca il fuoco alla porta L'aggressore ha 78 anni

Fanpage.it

Un 78enne arrestato per incendio doloso e lesioni personali: avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento dei vicini, con cui pare avesse un pessimo rapporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Non sopporta i vicini, riempie una tanica di benzina e appicca il fuoco alla porta. L'aggressore ha 78 anni.

