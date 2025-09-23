Non solo sfilate | durante la Milano Fashion Week il pubblico potrà partecipare a eventi gratuiti in tutta la città

Tra i più attesi, esposizioni a tema moda, esperienze digitali, pop-up store e proiezioni. Il 23 settembre dalle 19:30 alle 23:00, Diesel trasforma Milano in una passerella urbana con la Egg Hunt. Un’esperienza interattiva e gratuita in cui il pubblico scopre i look SS26 seguendo una mappa, mentre Montblanc presenta un’edicola temporanea in Corso Matteotti, ispirata al cortometraggio Let’s Write di Wes Anderson. I partecipanti potranno ricevere una tote bag con gazzetta e cartoline. 🔗 Leggi su Amica.it

