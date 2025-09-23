Non solo Jimmy Kimmel anche Luttazzi Biagi e Santoro | i casi della tv italiana
Jimmy Kimmel Live! è uno dei talk show più seguiti degli Stati Uniti, ma negli ultimi giorni era stato bruscamente interrotto. Dopo una battuta del conduttore sulla reazione di Donald Trump all’omicidio dell’attivista Charlie Kirk, politici vicino al Presidente avevano minacciato ripercussioni contro l’emittente Abc e la sua proprietaria, la Walt Disney Company. Un caso che sembra appartenere a un mondo lontano, ma che non lo è, perché anche nella storia della televisione italiana vi sono casi di censura passati agli annali. Jimmy Kimmel torna in tv. Il presidente dell’agenzia del governo statunitense che si occupa di telecomunicazioni, aveva minacciato aspre sanzioni contro Disney e ripercussioni alle tv locali che ne trasmettevano i programmi se non fosse stato cancellato il Jimmy Kimmel Live!, in onda interrottamente dal 2003. 🔗 Leggi su Dilei.it
Trump con Kimmel ha fatto il suo editto bulgaro come Berlusconi con Biagi, Santoro e Luttazzi; L’editto bulgaro: così Berlusconi epurava i nemici in tv; Sister Act in Tv, il rito laico di Rai1 che prescinde da ogni stagione.
Non solo Jimmy Kimmel, anche Luttazzi, Biagi e Santoro: i casi della tv italiana - Così come Jimmy Kimmel negli Stati Uniti, sono stati numerosi i personaggi televisivi italiani censurati per le loro parole taglienti ... Si legge su dilei.it
Trump con Kimmel ha fatto il suo “editto bulgaro” come Berlusconi con Biagi, Santoro e Luttazzi - Quello che sta accadendo in America con la chiusura di uno dei più celebri late show per volere di Trump ricorda la celeberrima dichiarazione di Berlusconi ... Secondo fanpage.it