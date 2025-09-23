Non siamo rodati come altri Spesi 150 milioni totali non 60 a calciatore | il Napoli è primo ma Conte si lamenta del mercato

“Noi non siamo rodati come gli altri per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa”. Nulla, anche dopo quattro vittorie su quattro e primo posto in solitaria in Serie A, Antonio Conte non smette di lamentarsi. L’allenatore del Napoli – dopo la discussa vittoria per 3-2 contro il Pisa – è tornato a paragonare la sua rosa con quella degli altri, quasi facendo passare gli azzurri campioni d’Italia come un outsider. Numeri alla mano, la sua squadra è la quarta ad aver speso di più nel mercato estivo dopo Milan, Atalanta e Juventus, ma senza considerare i riscatti obbligatori che avverranno a fine anno: Hojlund (riscatto fissato a 44 milioni), Lucca (26 milioni), Milinkovic-Savic (6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non siamo rodati come altri. Spesi 150 milioni totali, non 60 a calciatore”: il Napoli è primo, ma Conte si lamenta del mercato

In questa notizia si parla di: siamo - rodati

Conte allontana le pressioni: “Non siamo rodati come altri”

Conte punge: «Prudenza e calma. A differenza di altre squadre non siamo rodati»

Napoli, Conte: "Non siamo rodati, altro che grande mercato. Sarà la stagione più complessa”

Conte dopo Napoli-Pisa: "Giocare ogni 3-4 giorni porta stress e noi non siamo rodati" #SkySport #SkySerieA #NapoliPisa - X Vai su X

? Conte: "Questa la stagione più complessa per il Napoli. A differenza di altri, non siamo rodati" - facebook.com Vai su Facebook

“Non siamo rodati come altri. Spesi 150 milioni totali, non 60 a calciatore”: il Napoli è primo,…; Mixed zone, Conte: “Serve pazienza, accettare anche l’errore ma rispetto a squadre che fanno sistematicamente l’Europa non siamo ancora rodati”.