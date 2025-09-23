Non posso esserci per problemi di salute | James Van Der Beek rinuncia alla reunion di Dawson’s Creek

Colpo di scena per l’attesa reunion del cast di “Dawson’s Creek” al Richard Rodgers Theatre di New York City, ieri sera 22 settembre. Assente James Van Der Beek, che ha interpretato l’iconico personaggio di Dawson Leery. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi a favore dell’associazione F Cancer. La reunion ha visto la partecipazione di quasi tutto il cast originale, per la prima volta riunito dalla fine della serie nel 2003. In scena Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non posso esserci per problemi di salute”: James Van Der Beek rinuncia alla reunion di “Dawson’s Creek”

