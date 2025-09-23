Non paga la multa e mostra un falso bollettino per riprendere l' auto | processo da rifare

Perugiatoday.it | 23 set 2025

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Perugia riguardante una donna condannata per i reati di falso in atto pubblico e tentata truffa.La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio del 29 marzo 2017, quando la donna per ottenere la restituzione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

