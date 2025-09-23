Non lasciate che l’IA vi impoverisca’ | Mattarella agli studenti italiani
Durante l'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli, Sergio Mattarella ha lanciato un appello agli studenti italiani: non affidare all'intelligenza artificiale lo svolgimento dei compiti per evitare una "povertà culturale". Un invito all'uso consapevole della tecnologia come strumento e non come sostituto del pensiero. Il monito del Presidente Mattarella Nel suo intervento a Napoli, il Presidente della