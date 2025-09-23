Non fare lo sbronzo – proteggi la vita l’ambiente la città | la presentazione al Comune
Sarà presentata ufficialmente mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 10:00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – proteggi la vita, l’ambiente, la città”, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’ ACI - Automobile Club di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
“Non fare lo sbronzo”, a Salerno si presenta la campagna Aci contro l’abuso di alcol tra gli automobilisti
