Non fare lo sbronzo a Salerno si presenta la campagna Aci contro l’abuso di alcol tra gli automobilisti

Sarà presentata ufficialmente domani mercoledì 24 settembre alle ore 10, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, la terza edizione del progetto “ Non fare lo sbronzo – proteggi la vita, l’ambiente, la città ”, promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall’ Aci – Automobile Club di Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale, nasce con l’obiettivo di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili, sensibilizzando le nuove generazioni sui rischi legati all’abuso di alcol, alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente urbano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it