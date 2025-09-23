Claudio Savelli su Libero mette a confronto il ritorno in Serie A degli scudetti Sarri, Pioli e Allegri dopo un anno sabbatico. I primi due stanno vivendo un avvio di campionato difficile, mentre Max sta andando forte, anzi fortissimo col suo Milan “ Quasi una prova del fatto che rientrare dopo anni sabbatici, siano essi sul divano o in Arabia Saudita, non è così facile come sembra. Maurizio Sarri e Stefano Pioli, dopo appena quattro giornate, si ritrovano a navigare le acque della crisi. La loro, personale, e di riflesso quella di Lazio e Fiorentina, inchiodate a una delle peggiori partenze delle loro storie recenti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Non è vero che Allegri vince perché si è aggiornato, è rimasto esattamente sé stesso (Libero)