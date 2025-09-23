Non doveva salvarlo ma provare a dargli una chance | la sentenza che cambia le cause per malpractice

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Perugia ha stabilito un principio cruciale per le cause per malpractice sanitaria, chiarendo come i giudici devono valutare la responsabilità dei medici nei casi di "danno da perdita di chance".La questione centrale riguarda i casi in cui un presunto errore o ritardo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doveva - salvarlo

De Falco prova a salvare anche la commissione d’inchiesta sul Moby Prince: “Ecco tutti gli errori….

Cerca Video su questo argomento: Doveva Salvarlo Provare Dargli